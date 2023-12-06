С 1 по 10 декабря экспорт РК вырос на 3,3%

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За период с 1 по 10 декабря объём южнокорейского экспорта составил 15 млрд 792 млн долларов, что на 3,3% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщили 11 декабря в Таможенном управлении. Среднесуточный экспорт составил 2 млрд 260 млн долларов, увеличившись на 18% в годовом исчислении. Экспорт полупроводников понизился в первой декаде декабря на 4%, нефтепродуктов – на 4,5%, запчастей для автомобилей – на 15,4%. Одновременно зарубежные продажи автомобилей увеличились на 13,2%, а морских судов – на 141,3%. Экспорт в Китай сократился на 6,7%, во Вьетнам – на 0,9%, а в страны Евросоюза – на 29,4%. При этом поставки в США увеличились на 23,7%. Импорт за первые десять дней декабря составил 17 млрд 198 млн долларов, что привело к дефициту торгового баланса на сумму 1 млрд 406 млн долларов. Дефицит торгового баланса РК с начала года составил 15 млрд. 856 млн долларов. Правительство обещает приложить все усилия для поддержки экспорта, ключевого двигателя экономического роста страны.