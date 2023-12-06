Представители РК, США и Японии обсудили геополитические риски

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9 декабря начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Чо Тхэ Ён, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь совета национальной безопасности Японии Такео Акиба обсудили в Сеуле региональные проблемы. Они отметили, что действия Северной Кореи представляют угрозу безопасности, подчеркнув важность трёхстороннего сотрудничества. Было принято решение обеспечить выполнение договорённостей об обмене информацией о северокорейских ракетных пусках в режиме реального времени и проведении трёхсторонних военных учений. Решено усилить меры противодействия активности Пхеньяна в киберпространстве, нацеленной на получение средств, расходуемых на развитие ракетно-ядерной программы. Помимо этого, участники переговоров обсудили ситуацию на мировой арене. Было принято решение совместно бороться с распространением в мире фейковых новостей, учитывая опасность, которую они представляют для основ демократии. Чо Тхэ Ён и Джейк Салливан провели первое заседание диалога по вопросам ключевых и новых технологий следующего поколения. Договорённость о создании данной площадки была достигнута в апреле в ходе визита президента РК Юн Сок Ёля в США.