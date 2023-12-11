Президент РК отправился с визитом в Нидерланды

Photo : YONHAP News

11 декабря президент РК Юн Сок Ель отправился с пятидневным государственным визитом в Нидерланды по приглашению короля Виллема-Александра. Это первый государственный визит южнокорейского лидера в Нидерланды с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1961 году. Как сообщили в администрации президента, в ходе визита Юн Сок Ёль уделит наибольшее внимание укреплению сотрудничества в сфере полупроводников. В программе первого дня визита 11 декабря – встреча с представителями корейской диаспоры. На 12 декабря запланированы возложение венка к военному мемориалу на площади Дам в Амстердаме и дружеский обед с королём и королевой. Позднее в тот же день Юн Сок Ёль посетит штаб-квартиру ведущего производителя оборудования для производства микросхем ASML в Вельдховене, а вечером в Королевском дворце пройдёт государственный банкет. 13 декабря южнокорейский лидер отправится в Гаагу, где встретится с главами обеих палат голландского парламента и примет участие в переговорах с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. В заключение визита Юн Сок Ёль встретится с голландскими ветеранами Корейской войны и примет участие в южнокорейско-нидерландском бизнес-форуме.