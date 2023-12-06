В РК пока нет дефицита карбамида

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Ситуация с ценами и запасами карбамида в РК сохраняется на стабильном уровне. По состоянию на 7 декабря, стоимость карбамида на автозаправках страны составляла 1.602 воны (1,2 доллара) за литр. Средняя стоимость карбамида на рынке варьируется от 1.300 до 1.800 вон (0,99 – 1,3 доллара). Также известно, что 96,5% автозаправок имеют запасы карбамида. В последнее время РК заключила контракты на поставку 10 тысяч тонн данного сырья с разными странами, помимо Китая, который ранее объявил об ограничении экспорта карбамида. Благодаря этому нынешнего объёма запасов хватит более чем на четыре месяца. В конце ноября в стране были трёхмесячные запасы. С учётом роста импорта карбамида в страну срок одобрения ввоза, включающего проведение экспертизы, будет сокращён до пяти дней. Помимо этого, рассматривается проект создания отечественных объектов по производству карбамида.