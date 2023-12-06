В РК повысят денежное содержание младших офицеров

Photo : YONHAP News

В РК повысят денежное содержание младшего офицерского состава вооружённых сил. План социального обеспечения военнослужащих, рассчитанный до 2027 года, предусматривает его увеличение для сержантов и младших лейтенантов в обычных подразделениях на 14-15% по сравнению с текущим годом. То есть, у младших сержантов годовая зарплата вырастет до 37 млн 600 тыс. вон (28,5 тыс. долларов). У младшего лейтенанта она увеличится до 29.600 долларов. Для тех, кто проходит службу в пограничных районах, рост денежного содержания составит 28-30%. Примерно такой же рост заработной платы предусмотрен в военно-морских силах и противовоздушной обороне. Около 20% младшего офицерского состава проходят службу в приграничных районах. Единовременные выплаты для офицеров, проходящих краткосрочную службу, будут увеличены с 4,5 тыс. долларов в прошлом году до 9 тыс. в следующем году. Во избежание утечки кадров министерство обороны намерено повысить зарплату своим сотрудникам, специалистам в сфере кибербезопасности и военным врачам до уровня других госслужащих. Меры властей по увеличению денежного содержания младшего офицерского состава связаны с нехваткой кадров, прежде получавших низкую зарплату даже по сравнению с новыми сотрудниками средних компаний. Кроме того, будут приняты меры по улучшению жилищных условий военнослужащих, расширению поддержки их детей, оказанию помощи в трудоустройства после демобилизации. Планируется повысить число военнослужащих, переходящих с краткосрочных контрактов на долгосрочную службу.