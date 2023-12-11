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Политика

Юн Сок Ёль: РК и Нидерланды создадут «полупроводниковый альянс»

Write: 2023-12-12 10:36:14Update: 2023-12-12 18:13:52

Photo : YONHAP News

11 декабря президент РК Юн Сок Ёль прибыл с четырёхдневным государственным визитом в Нидерланды. Основная цель визита - укрепление сотрудничества между РК, ведущим производителем полупроводников, и Нидерландами, где находятся компании по выпуску оборудования для их производства. «Полупроводники являются важной областью не только для южнокорейской  промышленности, но и для безопасности»,- заявил Юн Сок Ёль во время ужина с соотечественниками, проживающими в Нидерландах. Он добавил, что сотрудничество в области полупроводников между двумя странами будет повышено до уровня «полупроводникового альянса», а горизонты этого сотрудничества расширятся от таких стратегических областей как оборона и безопасность до экономических и культурных обменов, а также сотрудничества в области передовой науки и технологий. Глава государства поблагодарил корейскую общину Нидерландов, насчитывающую почти 10 тысяч человек, за содействие в налаживании сотрудничества между двумя странами. На 12 декабря запланирован дружеский обед с королём и королевой. Позднее в тот же день Юн Сок Ёль посетит штаб-квартиру компании ASML в Вельдховене. Она выпускает оборудование для производства полупроводников. 13 декабря южнокорейский лидер отправится в Гаагу, где встретится с главами обеих палат парламента и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. 
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