Началась предварительная регистрация кандидатов в парламент

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12 декабря в РК началась предварительная регистрация кандидатов для участия в выборах в Национальное собрание, назначенных на 10 апреля следующего года. В соответствии с избирательным законодательством, потенциальные кандидаты могут зарегистрироваться в Центральной избирательной комиссии за 120 дней до выборов и начать предвыборную агитацию в ограниченном масштабе. После предварительной регистрации они могут открыть избирательный штаб, нанять до трёх оплачиваемых сотрудников, создать избирательный фонд объёмом не более 160 млн вон (120 тысяч долларов), начать распространение печатных материалов и проводить агитацию по телефону. Официальная регистрация кандидатов будет проходить 21-22 марта, полномасштабная агитация стартует 28 марта, а 29 марта будет опубликован список участников парламентских выборов. Со 2 по 5 апреля пройдёт голосование на морских судах, а 5-6 апреля - досрочное голосование. Хотя предварительная регистрация кандидатов началась, границы избирательных округов до сих пор не определены из-за разногласий между политическими партиями. По мнению экспертов, предстоящие выборы станут показателем доверия населения к нынешнему правительству.