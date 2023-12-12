Названа причина крушения истребителя KF-16

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Названа причина аварии истребителя KF-16 южнокорейских военно-воздушных сил, потерпевшего крушение в сентябре этого года. Сообщается, что тогда сразу после взлёта возникли неполадки в работе двигателя. Причину объясняют тем, что в двигатель попал резиновый уплотнитель. Это первый подобный случай. Пилот был вынужден катапультироваться. С момента принятия KF-16 на вооружение в 1994 году в результате аварий были потеряны 10 машин. Однако авария по причине попадания в двигатель резинового уплотнителя произошла впервые. Начата проверка всех истребителей с аналогичным двигателем. Продолжается расследование причин аварии американского истребителя F-16, потерпевшего крушение 11 декабря во время тренировочного полёта над Жёлтым морем.