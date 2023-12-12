РК создаёт эшелонированную систему ПРО

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12 декабря министерство обороны РК представило среднесрочный план создания эшелонированной системы противоракетной обороны (ПРО) на период с 2024 по 2028 год. Согласно ему, к 2028 году военные примут на вооружение модернизированные ракеты средней дальности класса «земля-воздух» M-SAM-2 и ракеты того же класса большой дальности L-SAM. Изначально их планировалось разместить после 2030 года. M-SAM-2, работающие на высоте до 30-40 км, предназначены для перехвата и поражения целей в нижнем эшелоне противовоздушной обороны. Предшественник системы M-SAM-1 имеет рабочую зону в 20 км. В нижнем эшелоне также задействованы американские зенитно-ракетные комплексы Patriot PAC-2/PAC-3. Ведётся разработка ракет M-SAM-3, которые смогут поражать цели на высоте более 40 км. Проект рассчитан до 2034 года. Его стоимость составляет 2 млрд 100 млн долларов. Помимо этого, ведутся работы по созданию южнокорейского аналога израильской тактической системы противоракетной обороны «Железный купол». За верхний эшелон отвечают ракеты L-SAM (50-60 км) и L-SAM-2 (60-150 км). Проект создания L-SAM-2 рассчитан до 2035 года. На его реализацию планируется выделить 2 млрд долларов.