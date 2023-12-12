Военачальники РК и США обсудили вопросы сотрудничества

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Председатели объединённых комитетов начальников штабов вооружённых сил РК и США адмирал Ким Мён Су и генерал Чарльз Браун обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с военными угрозами Северной Кореи. В ходе телефонного разговора, состоявшегося 12 декабря, они затронули ситуацию в сфере безопасности на Корейском полуострове и вокруг него, поделились мнениями о путях расширения трёхстороннего сотрудничества с участием Японии. Военачальники договорились приложить усилия для скорейшей организации системы обмена данными о запусках северокорейских ракет в режиме реального времени, отметили необходимость проведения трёхсторонних военных учений. Генерал Браун подтвердил готовность США защищать союзников с использованием всего спектра военных возможностей.