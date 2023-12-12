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Экономика

Эксперты ожидают долгосрочный низкий рост экономики

Write: 2023-12-12 15:50:33Update: 2023-12-12 15:56:17

Эксперты ожидают долгосрочный низкий рост экономики

Photo : YONHAP News

73,2% из 211 ведущих отечественных экспертов в областях экономики и делового администрирования, опрошенных Корейской федерацией предприятий в период с 20 ноября по 2 декабря, прогнозируют рост экономики на 1-2% на протяжении длительного периода времени. Около 14% из них полагают, что темпы экономического роста составят в следующем году 2-3%, а в 2025 году 3-4%. 11% опрошенных экспертов ответили, что темпы роста экономики временно повысятся до 3-4%, но вскоре упадут до 1-2%. Лишь 1,4% респондентов ответили, что экономика будет расти со следующего года в диапазоне 3-4%. Мрачные перспективы возникают в связи с тем, что в этом году южнокорейская экономика пострадала от падения экспорта и вялого внутреннего спроса. Около 33% экспертов  ожидают, что национальная валюта РК укрепится по отношению к доллару во второй половине следующего года, а 31% назвали 2025 год. 72% респондентов прогнозируют, что уровень потребительской инфляции достигнет целевого показателя в 2% во второй половине 2024 или в первой половине 2025 года. Лишь 7,6% ожидают, что она упадёт до 2% в первой половине следующего года. 
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