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Экономика

Индексы Корейской биржи растут три дня подряд

Write: 2023-12-12 16:14:56Update: 2023-12-12 16:16:16

Индексы Корейской биржи растут три дня подряд

Photo : YONHAP News

Основные индексы Корейской биржи растут три дня подряд в ожидании публикации данных об инфляции в США и сигнала Федеральной резервной системы о снижении процентных ставок в следующем году. По итогам торгов 12 декабря главный биржевой индекс KOSPI прибавил 9,91 пункта, или 0,39%, и закрылся на отметке 2535,27 пункта. Продано 365 миллионов акций на сумму 5 млрд 700 млн долларов. Акции технологических и финансовых компаний выросли в цене. Так, акции Samsung Electronics подорожали на 0,68%, SK Hynix - на 1,63%, KB Financial - на 0,97%, а Shinhan Financial - на 1,5%. Акции военно-промышленных компаний потеряли позиции на фоне опасений, что Польша может отказаться от сделки на поставки южнокорейского оружия. В частности, акции Hyundai Rotem подешевели на 4,28%. Курс национальной валюты составил 1.314 вон за доллар, что на 2,5 воны выше уровня закрытия предыдущей сессии. 
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