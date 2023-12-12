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Политика

Президент РК посетил штаб-квартиру ASML

Write: 2023-12-13 10:24:57Update: 2023-12-13 19:24:41

Photo : YONHAP News

Правительства РК и Нидерландов будут поддерживать сотрудничество между компаниями-производителями полупроводников двух стран. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, посещая 12 декабря штаб-квартиру компании ASML, которая выпускает оборудование для производства полупроводников. Она расположена в голландском Вельдховене. Юн Сок Ёль отметил важность сотрудничества в целях развития инноваций в полупроводниковой промышленности и стабилизации глобальной цепочки поставок. Он напомнил, что южнокорейские производители Samsung Electronics и SK hynix планируют создать крупнейший в мире полупроводниковый кластер. Представители двух стран подписали три меморандума о взаимопонимании. Один из них предусматривает создание Корейско-нидерландской академии передовых полупроводников. Она предоставит широкие возможности студентам из двух стран пройти практическое обучение с использованием передового оборудования для производства полупроводников. Кроме того, Samsung Electronics и ASML создадут Центр исследований и разработок технологий производства полупроводников следующего поколения в РК. SK hynix и ASML будут работать над технологиями повторного использования водорода. Южнокорейский лидер впервые в ходе зарубежной поездки посетил промышленную компанию. 
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