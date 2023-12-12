В РК замедлился рост занятости

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По данным Национального статистического управления, численность занятого населения РК составила в конце ноября 28 млн 698 тыс. человек, что на 277 тысяч человек больше, чем годом ранее. Темпы роста занятости в годовом исчислении оказались на 69 тысяч человек меньше, чем в предыдущем месяце. Кроме того, впервые с августа этого года они оказались меньше трёхсот тысяч человек. Рост занятости, как и в предыдущие месяцы, достигнут в основном за счёт представителей старших возрастных категорий. Так в категории старше 60 лет созданы 291 тысяча рабочих мест. При этом занятость среди южнокорейцев в возрасте от 20 до 29 лет сократилась на 67 тысяч. Занятость в данной возрастной категории сокращается 13 месяцев подряд. Число рабочих мест в производственном секторе сократилось на 11 тысяч, в сфере образования – на 57 тысяч, а в секторе недвижимости – на 30 тысяч. При этом в научно-техническом секторе появилось 89 тысяч, а в здравоохранении и социальном обеспечении – 85 тысяч новых рабочих мест. Уровень занятости составил 69,6% трудоспособного населения от 15 до 64 лет. Это на 0,6% больше, чем в том же месяце прошлого года, а также максимальный показатель за ноябрь с начала сбора статистики о занятости в 1989 году. Уровень безработицы составил 2,3% трудоспособного населения, оставшись на прошлогоднем уровне.