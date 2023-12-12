В РК продлят действие льготной ставки топливного налога

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Правительство РК продлит ещё на два месяца действие льготной ставки топливного налога в целях борьбы с инфляцией на фоне сохраняющихся глобальных геополитических рисков. Об этом сообщил 12 декабря на пресс-конференции вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чху Гён Хо. 25-процентная скидка с налога на бензин и 37-процентная с налога на дизельное топливо действуют до конца текущего года. Затяжной вооружённый конфликт между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС может привести к нестабильности в мировой экономике, в том числе, на финансовых и валютных рынках,- отметил вице-премьер. Он обещал приложить все усилия для стабилизации цен на топливо. РК пока не испытывает перебоев в поставках энергоносителей, но есть опасения, что боевые действия перерастут в более широкий конфликт и повлияют на производство и поставки топлива. На Ближний Восток приходится более трети мировой торговли нефтью. РК удовлетворяет почти 70% потребностей в сырой нефти и 37% в газе за счёт поставок с Ближнего Востока.