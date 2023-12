Пибимпап – самое популярное блюдо года по версии Google

Photo : YONHAP News

Варёный рис с овощами пибимпап стал самым популярным блюдом 2023 года по версии поискового портала Google. Огромное количество запросов отражает рост интереса к корейской кухне. Между тем, в РК это блюдо не вошло в первую десятку популярных запросов. В категории песен на пятом месте по числу запросов песня Cupid южнокорейской группы FIFTY FIFTY. Песня Seven в исполнении Чонгука из BTS также вошла в первую десятку, тем самым подтвердив высокую популярность группы. В глобальном рейтинге телесериалов отмечены такие работы как King the Land и The Glory. Они заняли шестое и седьмое места соответственно. В категории популярных личностей и видеороликов, запечатлевших события года, были названы южнокорейский футболист Сон Хын Мин, а также музыкальные группы BTS и BLACKPINK.