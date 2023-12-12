США создают новый режим ограничения экспорта технологий

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США обсуждают с РК и другими союзниками возможность ограничения экспорта новейших технологий, в том числе, полупроводников и квантовых компьютеров. Об этом заявил 12 декабря в Вашингтоне заместитель министра торговли США по промышленности и безопасности Алан Эстевез, выступая на южнокорейско-американской конференции по экономической безопасности. Он выразил опасения по поводу того, что существующая многосторонняя система экспортного контроля не соответствуют нынешним условиям стремительного технологического развития. Он отметил необходимость создания нового режима ограничения экспорта, ориентированного на страны, обладающие высокими технологиями и имеющими потенциал их разработки. Эстевез заявил, что страны-производители полупроводников, которых не так много, могли бы создать основу нового ограничительного режима.