РК готовится к эпохе беспилотных автомобилей

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С 2024 года начинающие южнокорейские водители будут проходить обучение безопасности дорожного движения с использованием технологий автономного управления автомобилем. Об этом сообщили 12 декабря в полицейском управлении РК. К 2025 году планируется ввести в действие систему штрафов за нарушение правил дорожного движения данными транспортными средствами. В 2028 году появится упрощённая категория водительских прав, позволяющая управлять автомобилями с определённым уровнем автономности. В ближайшее время начнётся подготовка механизма, позволяющего использовать данные о движении для точного определения причин дорожно-транспортных происшествий с участием беспилотных автомобилей. К 2026 году будут установлены стандарты уголовной ответственности для производителей, операторов и водителей автономных транспортных средств. После 2028 года планируется создать комплексную платформу, которая будет собирать и предоставлять данные об автономном транспорте на уровне страны.