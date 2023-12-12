Гражданин РК включён в санкционный список США

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12 декабря министерство финансов США ввело санкции в отношении более чем 150 физических и юридических лиц в различных странах, включая Китай, Турцию и Объединённые Арабские Эмираты, за причастность к деятельности российского военно-промышленного комплекса. В тот же день госдепартамент ввёл санкции в отношении более чем ста юридических и физических лиц. В санкционном списке оказался 60-летний гражданин РК по фамилии Ли, который назван «ключевым агентом по закупкам» для российской компании AK Microtech, специализирующейся на передаче иностранных полупроводниковых технологий российским компаниям-производителям микроэлектроники. Компания была внесена в санкционный список США в июле этого года. Как отмечается в пресс-релизе министерства финансов США, «Ли руководил системой подставных компаний и сложными платёжными схемами при приобретении оборудования и технологий у южнокорейских, японских и американских производителей. Среди них критически важные технологии производства полупроводников».