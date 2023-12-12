Доступ иностранных инвесторов к фондовому рынку расширится

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Начиная с 14 декабря, иностранным инвесторам будет разрешено покупать акции южнокорейских компаний без предварительного разрешения. Тем самым доступ иностранцев к отечественному фондовому рынку будет расширен,- сообщили в комитете финансового контроля РК. Если до сих пор иностранцам при регистрации присваивались идентификационные номера инвесторов, но теперь для инвестирования в акции им будет разрешено использовать регистрационные номера юридического лица или номера паспортов. Иностранным компаниям-операторам ценных бумаг также будет разрешено отчитываться о своих транзакциях раз в месяц, не сообщая о каждой транзакции, как это требуется делать в настоящее время. Эти шаги являются частью усилий по приведению южнокорейского фондового рынка в соответствие с мировыми стандартами.