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Политика

РК и Нидерланды договорились создать «полупроводниковый альянс»

Write: 2023-12-13 20:48:53Update: 2023-12-13 21:25:03

РК и Нидерланды договорились создать «полупроводниковый альянс»

Photo : YONHAP News

РК и Нидерланды наладят тесное партнёрство в передовых секторах экономики, прежде всего, в производстве полупроводников. Договорённость по этому поводу зафиксирована в совместном заявлении, принятом по итогам переговоров президента РК Юн Сок Ёля и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, состоявшихся 13 декабря в Гааге. С целью углубления «отношений стратегического партнёрства» лидеры двух стран договорились проводить раз в два года диалог министров иностранных дел и промышленности в формате 2+2. Они отметили необходимость поддержания «взаимодополняющих отношений» двух стран в глобальной цепочке производства и распределения полупроводников, подтвердили необходимость создания «полупроводникового альянса», который охватит научно-исследовательскую сферу, государственный и частный секторы производства. Юн Сок Ёль и Марк Рютте выразили готовность организовать обмен информацией о цепочках поставок ключевых материалов, сотрудничая в секторах атомной энергетики и возобновляемых источников энергии, а также укреплять сотрудничество в сферах обороны, военной промышленности и безопасности. В частности, РК планирует принять участие в европейских комплексных учениях по противовоздушной и противоракетной обороне Optic Windmill, которые пройдут в 2025 году под руководством Германии и Нидерландов. 
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