Глава минобороны РК встретился с представителями стран НАТО

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Силы, угрожающие РК, столкнутся с единым противодействием со стороны всего мира, включая Североатлантический альянс (НАТО). Об этом заявил министр обороны РК Син Вон Сик в ходе встречи с представителями восьми стран-членов НАТО, состоявшейся 13 декабря в Сеуле. Во встрече приняли участие представители США, Великобритании, Италии, Дании, Нидерландов, Чехии, Румынии и Польши. Рассказав об усилиях Сеула по сдерживанию Севера, Син Вон Сик предложил работать над дальнейшим укреплением сотрудничества РК и НАТО. Он особо отметил, что нельзя разделять вопросы безопасности Атлантического и Индо-тихоокеанского регионов. Министр особо подчеркнул, что РК и НАТО будут следовать плану партнёрства, принятому в ходе саммита Североатлантического альянса в июле этого года. План предусматривает взаимодействие по 11 направлениям, в числе которых кибербезопасность и новейшие военные технологии. Представители НАТО отметили, что сотрудничество с РК внесёт вклад в поддержание глобального мира и безопасности.