В Сеуле проходит конференция по цифровым валютам

Photo : YONHAP News

14-15 декабря министерство планирования и финансов РК, Комиссия по финансовым услугам и Банк Кореи совместно с Международным валютным фондом (МВФ) проводят в Сеуле международную конференцию, посвящённую цифровым валютам. Это первое с 2017 года совместное мероприятие правительства РК и МВФ. Выступая на открытии конференции, вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чху Гён Хо отметил, что цифровые валюты несут в себе как инновации, так и неопределённость. Государственные органы должны заложить институциональную основу для того, чтобы цифровые валюты могли стать фундаментом экономического роста, не подрывая стабильность существующей финансовой системы. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева признала важность цифровых финансовых систем, отметив, что при отсутствии надлежащего регулирования они могут подорвать эффективность денежно-кредитной политики и помешать движению капитала.