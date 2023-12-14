Бывший лидер Демократической партии создаст новую партию

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Бывший председатель Демократической партии Тобуро Ли Нак Ён официально заявил о намерении создать в следующем году новую партию. Выступая 13 декабря в эфире телеканала SBS, он ответил утвердительно на вопрос, будет ли заниматься созданием новой политической партии, добавив, что работа в этом направлении уже началась. О том, когда именно будет создана партия, политик намерен объявить в начале года. Бывший лидер главной оппозиционной партии РК заявил, что будет стремиться привести новую партию к успеху на предстоящих в апреле следующего года парламентских выборах. Ли Нак Ён также объявил о своём намерении объединить усилия с независимым депутатом Ян Хян Чжа и бывшим оппозиционным законодателем Кым Тхэ Сопом, которые стремятся бросить вызов доминированию двух политических партий. Ян Хян Чжа уже основала новую партию, а Кым Тхэ Соп собирается это сделать. Однако на вопрос об объединении усилий с бывшим лидером правящей партии Сила народа Ли Чжун Соком он ответил, что пока не рассматривал такую возможность.