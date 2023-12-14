К 2072 году население РК может сократиться до 36,2 млн человек

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Население РК, которое в настоящее время составляет 51 млн 600 тыс. человек, к 2072 году может сократиться до 36 млн 200 тыс. человек из-за критически низкого уровня рождаемости. Как отмечается в отчёте Национального статистического управления, опубликованном 14 декабря, в 2022 году доля пожилых людей старше 65 лет составила 17,4%, а к 2072 году она увеличится до 47,7% населения страны. Эксперты прогнозируют сокращение численности населения на 0,16% в год, начиная с 2025 года, которое впоследствии ускорится, составив к 2072 году 1,31%. Столь мрачные перспективы вызваны тем, что уровень рождаемости, то есть, число детей, которое, как ожидается, родится у женщины в течение её жизни, достигло в 2022 году рекордно низкого уровня в 0,78. Это намного ниже уровня замещения 2,1, который позволил бы поддерживать численность населения на стабильном уровне в 50 миллионов человек. Как ожидается, число новорождённых, составившее в 2022 году 250 тысяч, в 2025 году сократится до 220 тысяч, а в 2072 году до 160 тысяч. Одновременно число пожилых людей старше 65 лет на каждые сто южнокорейцев в возрасте от 15 до 64 лет увеличится с 24 в прошлом году до 104 в 2072 году. Число людей трудоспособного возраста будет сокращаться быстрыми темпами,- говорится в отчёте.