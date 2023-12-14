МВФ призывает укрепить экономический потенциал женщин

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Укрепление экономического потенциала женщин является одним из наиболее мощных средств содействия экономическому росту. Если число работающих женщин увеличится, можно будет замедлить темпы сокращения экономически активного населения, с которым сталкиваются многие развитые страны, включая РК. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая 14 декабря в Сеуле на форуме Всемирной ассоциации женщин-предпринимателей на тему «Глобальная экономика и расширение прав женщин». Она отметила, что РК является страной с самым большим гендерным разрывом среди развитых стран, где число работающих женщин на 18% ниже, чем мужчин, а их заработная плата на 31% ниже, чем у мужчин. Если РК сократит разницу в длительности рабочего времени между мужчинами и женщинами до среднемировой отметки, это позволит на 18% увеличить валовой национальный доход на душу населения,- подчеркнула глава МВФ.