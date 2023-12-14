Электромобили из РК оказались во Франции в невыгодном положении

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Правительство Франции опубликовало список из 78 моделей 22-брендов электромобилей, при покупке которых полагаются субсидии. В него вошла внесена KONA производства Hyundai Motor, но исключены NIRO и SOUL производства Kia. Решение о субсидии будет приниматься в зависимости от оценки общего объёма выбросов углерода в процессе производства и доставки электромобиля. Для того, чтобы получить субсидию местных властей, необходимо получить более 60 из 80 возможных баллов. Проблема для южнокорейских производителей состоит в том, что электромобили, производимые в азиатском регионе, оказываются в неравном положении из-за более высокого уровня выбросов, возникающих при перевозке в Европу. Следовательно, большинство электромобилей, вошедших в список, производятся в Европе. Единственный южнокорейский электромобиль KONA, соответствующий новым требованиям, получил достаточное количество баллов, поскольку производится в Чехии. Субсидии до 5 тыс. евро касаются автомобилей стоимостью ниже 47 тыс. евро. В прошлом году Hyundai Motor и Kia продали во Франции примерно 16 тыс. электромобилей, заняв по этому показателю пятое место.