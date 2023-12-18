РК и США разработают совместную ядерную стратегию

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15 декабря в Вашингтоне состоялось второе заседание южнокорейско-американской консультативной группы по ядерной безопасности. Первый заместитель начальника управления национальной безопасности администрации президента РК Ким Тхэ Хё и координатор совета национальной безопасности США Махер Битар приняли совместное заявление. В нём зафиксирована договорённость завершить разработку руководящих принципов планирования и реализации ядерной стратегии к середине следующего года. Руководящие принципы охватят такие вопросы как обмен конфиденциальной информацией о ядерном оружии, создание системы безопасности, согласование процедуры консультаций по ядерному кризису, а также организация постоянной связи на уровне глав государств. Одновременно будет создана система расширенного ядерного сдерживания. Она означает обязательство США использовать весь спектр своих военных возможностей, включая ядерное оружие, для защиты союзника. В программу совместных военных учений, запланированных на следующий год, в том числе, Ulchi Freedom Shield, включена отработка операции с участием ядерных сил.