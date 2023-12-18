США приняли на вооружение третий самолёт радиологического контроля

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США приняли на вооружение третий по счёту самолёт радиологического контроля WC-135W Constant Phoenix. Он размещён на авиабазе Оффатт в Небраске в составе 45-й разведывательной эскадрильи 55-го авиаполка. Основными задачами данного самолёта являются наблюдение за ядерными испытаниями, отслеживание применения ядерного оружия и анализ воздуха на наличие радиоактивных веществ. Решение о принятии на вооружение дополнительного самолёта радиологического контроля принято в связи с возможностью проведения Пхеньяном седьмого ядерного испытания. В июле прошлого и мае этого года ВВС США приняли на вооружение первые два самолёта данного типа. Как заявил начальник Центра прикладных технологий военно-воздушных сил США, впервые у американской военной авиации появилась возможность реагировать на ядерные испытания или взрывы по всему миру без ущерба своим оперативным возможностям.