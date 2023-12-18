Президент РК продолжает перестановки в правительстве

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Президент РК Юн Сок Ёль продолжает перестановки в правительстве. 17 декабря он назначил на должность министра промышленности, торговли и энергетики Ан Док Кына, который в настоящее время является представителем страны на торговых переговорах. Пан Мун Гю, который занимал должность министра всего лишь три месяца, как ожидается, примет участие в парламентских выборах в апреле следующего года. Как сообщили в администрации президента, Ан Док Кын является экспертом в области международной торговли, обладает обширными теоретическими и практическими знаниями в данной области. От него ожидают содействия развитию ключевых отраслей промышленности, оживлению экономики и активизации экспорта. Ожидается, что в ближайшее время глава государства сменит министра иностранных дел, начальника управления национальной безопасности администрации президента и директора Национальной службы разведки. Нынешний глава МИД Пак Чин рассматривает возможность участия в парламентских выборах, а директор Национальной службы разведки и два его заместителя подали в отставку в конце ноября из-за кадровых разногласий.