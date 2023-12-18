Особые зоны глобальных инноваций получат дальнейшее развитие

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Как сообщили в министерстве малого, среднего и венчурного бизнеса РК, правительство страны одобрило поправки к закону об особых зонах глобальных инноваций. Они отменяют ряд ограничений на их развитие, давая данным территориям более широкие возможности по сравнению с обычными особыми экономическими зонами. Особые зоны глобальных инноваций создаются для поддержки разработок продукции на основе технологий будущего. Они образуются путём модернизации, расширения и реорганизации существующих свободных экономических зон. Поправки предусматривают создание списка правил, нарушители которых могут понести наказание согласно действующему законодательству. Кроме того, поправки поощряют реализацию совместных с зарубежными компаниями научно-исследовательских проектов. Кабинет министров принял также поправки к закону о венчурных инвестициях, которые способствуют созданию источников капитала для новых венчурных компаний. Что касается займов для стартапов, то в следующем году будет объявлено о создании Корпорации малого и среднего венчурного бизнеса. В свою очередь, при ней в тестовом режиме будет создан фонд объёмом 50 млрд вон (38,5 млн долларов), который будет выдавать инвестиционные кредиты под низкие проценты, чтобы помочь стартапам на ранней и средней стадии решить трудности с финансированием до получения регулярных инвестиций.