Число иностранцев, проживающих в РК, достигло рекорда

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По состоянию на май этого года количество иностранцев старше 15 лет, проживающих в РК более трёх месяцев, составило 1 млн 430 тыс. человек, что на 9,9% больше, чем в прошлом году. Как сообщили 18 декабря в Национальном статистическом управлении, особенно быстрыми темпами растёт число иностранцев с рабочей визой Е-9 и иностранных студентов. Между тем, количество обладателей рабочей визы для зарубежных соотечественников Н-2 сократилось на 10 тысяч, а брачной визы - на 3 тысячи человек. Уровень занятости среди иностранцев составил 64,5%, что на 0,3% меньше, чем в прошлом году. Что касается условий жизни иностранцев, то лишь 15,2% из них имеют собственное жильё, 59,2% арендуют квартиры, а 25,6% проживают в бесплатных общежитиях и приспособленных под жильё помещениях. Самое большое число иностранцев работают в сфере производства – 412 тыс. человек. Далее следуют торговля, ресторанный и гостиничный бизнес, социальное обслуживание и частный бизнес.