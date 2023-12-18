РК, США и Япония обмениваются данными о запусках ракет

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19 декабря РК, США и Япония ввели в действие систему обмена данными о запусках северокорейских ракет в режиме реального времени. Как сообщили в южнокорейском военном ведомстве, три страны разработали также перспективный план проведения совместных военных учений. Система обмена данными вступила в действие на следующий день после запуска Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18». Минобороны не предоставило подробностей о типе данных, которыми будут делиться три соседние страны, но министр Син Вон Сик заявил накануне, что они включают предполагаемую точку запуска ракеты, траекторию полёта и ожидаемую точку падения. До их пор США обменивались такими данными с РК и Японией отдельно в рамках двусторонних соглашений о военном сотрудничестве, но прямая трёхсторонняя связь установлена впервые. Трёхстороннее сотрудничество направлено на обеспечение мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Корейский полуостров,- говорится в сообщении минобороны РК. Договорённость об обмене данными о северокорейских ракетных пусках достигнута в ходе саммита лидеров трёх стран в Кэмп-Дэвиде в августе этого года.