Пхеньян и Пекин активизируют сотрудничество

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18 декабря, в день запуска северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18», в Пекине состоялись переговоры представителей Северной Кореи и Китая на высоком уровне. В частности, состоялась встреча заместителя министра иностранных дел КНДР Пак Мён Хо и министра иностранных дел Китая Ван И. Участники встречи подтвердили стремление к активизации двустороннего сотрудничества. По данным МИД Китая, Ван И отметил взаимную поддержку и высокий уровень доверия между двумя странами. Обсуждался ли вопрос о запуске баллистической ракеты, не сообщается. Таким образом, на фоне ракетной активности Пхеньяна северокорейские и китайские представители продемонстрировали взаимное сближение. Комментируя итоги встречи, представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что военное сдерживание и давление на Пхеньян не только не решит проблему, но и приведёт к усилению напряжённости в регионе.