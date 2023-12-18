Начались слушания по кандидатурам на посты министров

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19 декабря в Национальном собрании начались слушания по кандидатурам Чхве Сан Мока на пост вице-премьера, министра планирования и финансов, а также Кан До Хёна на пост министра морского и рыбного хозяйства. Депутаты от оппозиционной Демократической партии Тобуро выступают против кандидатуры Чхве Сан Мока, заявляя, что его назначение направлено на сокрытие неудач экономической политики Юн Сок Ёля. Вопросы вызывает также период работы Чхве Сан Мока в частной компании после ухода с поста заместителя министра планирования и финансов. Что касается Кан До Хёна, то оппозиция, скорее всего, вспомнит о допущенных им нарушениях закона. В 1999 году он был обвинён в хулиганстве, а в 2004 году задержан за вождение в нетрезвом состоянии. Правящая партия Сила народа выступает в поддержку кандидатур, предложенных президентом, называя нападки оппозиции попыткой сдержать реализацию государственной политики.