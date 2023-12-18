Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Экономика

Деловые круги РК и Франции обсудили вопросы сотрудничества

Write: 2023-12-19 12:45:47Update: 2023-12-19 12:46:49

Деловые круги РК и Франции обсудили вопросы сотрудничества

Photo : Getty Images Bank

Руководители комитетов экономического сотрудничества РК и Франции обсудили 19 декабря в Сеуле вопросы активизации сотрудничества и обменов между деловыми кругами двух стран. С французской стороны во встрече приняли участие восемь руководителей крупных компаний, в том числе, генеральный директор компании Air Liquide, председатель Французско-Корейского делового совета Франсуа Жако. Южнокорейскую делегацию на встрече возглавлял председатель Корейско-Французского комитета по экономическому сотрудничеству, генеральный директор компании Hanwha Total Energy На Сан Соп. Французская делегация прибыла в Сеул в ответ на посещение Парижа в июне этого года южнокорейской экономической делегацией во главе с вице-президентом Корейской торгово-промышленной палаты У Тхэ Хи. В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества между компаниями двух стран в различных областях. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >