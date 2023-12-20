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Политика

Военные РК, США и Японии обсудили запуск ракеты

Write: 2023-12-20 11:25:30Update: 2023-12-20 11:26:25

Военные РК, США и Японии обсудили запуск ракеты

Photo : YONHAP News

19 декабря высокопоставленные представители оборонных ведомств РК, США и Японии обсудили в формате видеоконференции запуск Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты. Замминистра обороны РК по политическим вопросам Хо Тхэ Гын, помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Эли Ратнер и начальник управления оборонной политики министерства обороны Японии Кодзи Кано отметили, что Пхеньян систематически нарушает резолюции Совета Безопасности ООН. Они особо подчеркнули, что ядерная и ракетная деятельность Пхеньяна не может быть ничем оправдана. Представители военных ведомств договорились активно использовать систему обмена данными о запусках северокорейских ракет, которая вступила в действие 19 декабря. Представитель Пентагона подтвердил приверженность США защите союзников. 
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