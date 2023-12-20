Посол России: РК - одна из самых дружественных среди недружественных стран

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РК – одна из самых дружественных среди недружественных стран. Об этом заявил новый посол Росии в РК Георгий Зиновьев в интервью российскому изданию «Коммерсант». Он особо подчеркнул, что российская сторона несмотря на расхождения в оценках текущей международной ситуации настроена на совместную работу по сохранению потенциала взаимодействия с РК и созданию условий для его дальнейшего развития. Для Москвы имеет принципиальное значение тот факт, что Сеул воздерживается от поставок летальных вооружений Украине. Их начало нанесло бы непоправимый ущерб двусторонним отношениям на длительную перспективу,- добавил Георгий Зиновьев. Между тем, дипломат выразил сожаление в связи с уходом южнокорейских автомобилей и бытовых товаров с российского рынка, добавив, что подключение РК к антироссийским санкциям негативно сказалось на двустороннем сотрудничестве. В то же время, по мнению дипломата, две страны заинтересованы в продолжении обменов и торговли. В частности, он высоко оценил возобновление морского сообщения между Владивостоком и городом Сокчхо провинции Канвондо.