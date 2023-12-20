РК и Китай поддерживают диалог на разных уровнях

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19 декабря в Шэньчжэне провинции Гуандун состоялась встреча представителей МИД РК и Китая, которые обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Корейском полуострове. Директор департамента Северо-Восточной Азии МИД РК Чхве Ён Чжун и директор департамента стран Азии МИД КНР Лю Цзиньсун оценили текущую ситуацию в отношениях двух стран, обменялись мнениями по широкому кругу вопросов. Чхве Ён Чжун подчеркнул важность развития зрелых и здоровых отношений между Сеулом и Пекином на основе взаимного уважения. Стороны договорились активизировать диалог и обмены по различным направлениям. Как отметил китайский дипломат, встреча была организована в условиях общего понимания необходимости продолжения контактов. 26 ноября министры иностранных дел РК и Китая Пак Чин и Ван И в ходе встречи в Пусане подтвердили готовность к активизации диалога на разных уровнях.