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Политика

РК и Китай поддерживают диалог на разных уровнях

Write: 2023-12-20 11:46:02Update: 2023-12-20 15:08:02

РК и Китай поддерживают диалог на разных уровнях

Photo : YONHAP News

19 декабря в Шэньчжэне провинции Гуандун состоялась встреча представителей МИД РК и Китая, которые обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Корейском полуострове. Директор департамента Северо-Восточной Азии МИД РК Чхве Ён Чжун и директор департамента стран Азии МИД КНР Лю Цзиньсун оценили текущую ситуацию в отношениях двух стран, обменялись мнениями по широкому кругу вопросов. Чхве Ён Чжун подчеркнул важность развития зрелых и здоровых отношений между Сеулом и Пекином на основе взаимного уважения. Стороны договорились активизировать диалог и обмены по различным направлениям. Как отметил китайский дипломат, встреча была организована в условиях общего понимания необходимости продолжения контактов. 26 ноября министры иностранных дел РК и Китая Пак Чин и Ван И в ходе встречи в Пусане подтвердили готовность к активизации диалога на разных уровнях. 
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