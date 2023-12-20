РК на втором месте в ОЭСР по экономическим показателям

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РК заняла второе место по экономическим показателям среди 35 стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), уступив первое место Греции. Такие результаты приводятся в ежегодном рейтинге британского издания Economist. Оценка проводилась на основе комплексного анализа пяти ключевых индикаторов, включая базовый индекс потребительских цен, темпы роста инфляции и валовой внутренний продукт (ВВП). РК продемонстрировала невысокий рост ВВП на уровне 1,6%, а рост занятости составил лишь 1,1%. В то же время страна отличается низким уровнем базовой инфляции, составившим всего 3,2%. По мнению экспертов, успех РК является результатом повышения учётной ставки центрального банка. Важно заметить, что в 2022 году страна занимала лишь 21-ю строчку в рейтинге. Economist назвал РК образцовым примером в сдерживании инфляции, которое стало ключевой задачей на текущий год. В то же время издание отметило, что многие европейские страны сталкиваются с серьёзным ростом цен.