В Сеуле прошёл экономический форум РК и Африки

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20 декабря в Сеуле состоялся второй форум РК и Африки по сотрудничеству в торгово-промышленной области. В нём приняли участие делегации 17 стран Африки. Как отметил в своём выступлении заместитель министра промышленности, торговли и энергетики РК Ян Бён Нэ, в этом году правительство и деловые круги страны провели переговоры по вопросам сотрудничества и инвестиций с представителями 20 африканских стран. Он напомнил, что форум организован в целях подготовки к саммиту РК-Африка, который состоится в следующем году, а также для реализации достигнутых договорённостей. Ян Бён Нэ предложил три направления по расширению экономического сотрудничества. Это активизация инвестиций и обменов через Всеобъемлющее экономическое партнёрство и Рамочную программу содействия торговле и инвестициям, углубление взаимодействия в рамках программ Официальной помощи в целях развития и расширение сотрудничества между деловыми кругами.