С 1 по 20 декабря экспорт РК вырос на 13%

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За период с 1 по 20 декабря объём южнокорейского экспорта составил 37 млрд 872 млн долларов, что на 13% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщили 21 декабря в Таможенном управлении. Среднесуточный экспорт составил 2 млрд 440 млн долларов, также увеличившись на 13% в годовом исчислении. Экспорт полупроводников увеличился на 19,2%, нефтепродуктов – на 10,4%, автомобилей - на 27,7%, а морских судов – на 150,8%. При этом зарубежные поставки металлургической продукции сократились на 2,3%, а запчастей для автомобилей – на 5,5%. Экспорт в Китай сократился на 0,4%, а в страны Евросоюза – на 16,8%. Одновременно поставки в США увеличились на 30,2%, во Вьетнам – на 13,8%, а в Японию – на 15,8%. Импорт за первые 20 дней декабря составил 36 млрд 256 млн долларов, что привело к профициту торгового баланса на сумму 1 млрд 616 млн долларов. Профицит сохраняется на протяжении шести месяцев подряд, тем не менее, дефицит торгового баланса с начала года составил 12 млрд 834 млн долларов.