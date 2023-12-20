Главы МИД РК, США и Японии осудили действия Пхеньяна

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21 декабря главы внешнеполитических ведомств РК, США и Японии приняли совместное заявление, в котором выразили жёсткое осуждение запусков Пхеньяном баллистических ракет 17-18 декабря. Министр иностранных дел РК Пак Чин, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Японии Йоко Камикава призвали Пхеньян прекратить провокации, которые представляет собой серьёзную угрозу безопасности в регионе, нарушая режим нераспространения ядерного оружия. Они призвали Север соблюдать соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и немедленно прекратить любую деятельность, которая их нарушает. Главы внешнеполитических ведомств подтвердили готовность сотрудничать с мировым сообществом, чтобы блокировать получение Пхеньяном незаконных доходов для финансирования программ создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет.