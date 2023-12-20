ГА ООН приняла резолюцию о правах человека в КНДР

Photo : YONHAP News

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую систематические и широкомасштабные нарушения прав человека в Северной Корее. Документ был одобрен 19 декабря без голосования. Нынешняя резолюция по содержанию практически полностью повторяет прошлогодний вариант, но на этот раз в неё добавлен пункт о принудительной репатриации северокорейских беженцев из Китая. Члены ООН требуют уважать базовый принцип запрета на принудительную репатриацию,- говорится в документе. В него также добавлено требование соблюдать Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Совету Безопасности ООН рекомендовано рассмотреть возможность введения дополнительных санкций против лиц, ответственных за нарушения прав человека в Северной Корее, а также передачи в Международный уголовный суд дел о ситуации с правами человека.