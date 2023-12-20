РК и Япония договорились наращивать экономическое сотрудничество

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РК и Япония будут стремиться к тому, чтобы «полностью реализовать» потенциал экономического сотрудничества. Договорённость об этом достигнута в ходе состоявшегося 21 декабря в Сеуле заседания южнокорейско-японского совета по вопросам экономики. Заместитель министра иностранных дел РК по экономическим вопросам Кан Чжэ Гвон и старший заместитель министра иностранных дел Японии Кейичи Оно договорились также укреплять сотрудничество для обеспечения новых рынков, стабилизации и диверсификации цепочек поставок. Они отметили важность контактов на таких многосторонних площадках как Всемирная торговая организация, саммиты «Большой двадцатки» и Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Экономический диалог был начат в 1999 году, но он был приостановлен с начала 2016 года из-за охлаждения двусторонних отношений.