В РК сохраняется проблема дороговизны жилья

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На покупку собственного жилья в столичном регионе РК нужно более 9 лет копить средства, при условии полного отсутствия трат. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого министерством сухопутных территорий и транспорта среди 51 тысячи домохозяйств. Согласно представленным данным, средняя стоимость жилья в целом по стране оказалась в 6,3 раза выше среднего годового дохода, а столичном регионе – в 9,3 раза выше. Доля дохода, расходуемого на покрытие арендной платы за жильё, составила 16% по стране и 18,3% в столичном регионе. Эксперты Корейского института жилищной политики прогнозируют, что цены на жильё в следующем году снизятся в среднем по стране на 1,5% из-за высоких процентных ставок, инфляции и беспокойства рынка по поводу финансирования проектов в сфере недвижимости. Между тем, в столичном регионе жильё подорожает на 1%.