Северная Корея могла запустить реактор в Ёнбёне

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На территории северокорейского ядерного комплекса в уезде Ёнбён-гун провинции Пхёнан-Пукто наблюдается активность в районе экспериментального легководного реактора. Замечен выброс тёплой воды, что может указывать на запуск реактора. Об этом заявил 21 декабря генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Подключение второго реактора может означать появление у Пхеньяна нового источника оружейного плутония. До этого Север использовал для получения данного материала отработанное топливо реактора мощностью 5 мегаватт. По мнению Гросси, выброс тёплой воды свидетельствует о том, что реактор достиг критической температуры, то есть, цепная реакция является самоподдерживающейся. Между тем, оценить безопасность работы реактора невозможно в связи с отсутствием доступа к объекту.