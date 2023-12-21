Фильм «Весна в Сеуле» просмотрели более 10 млн человек

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По состоянию на утро 24 декабря фильм «Весна в Сеуле» режиссёра Ким Сон Су посмотрели более 10 млн человек. По сообщению агентства M Plus Entertainment, рекордный показатель достигнут на 33-й день после начала демонстрации. Это второй фильм с аналогичным показателем с начала года после картины «Криминальный город-3» южнокорейского режиссёра Ли Сан Ёна. «Весна в Сеуле» - первый фильм о событиях 12 декабря 1979 года, когда в РК произошёл военный переворот, и к власти пришёл Чон Ду Хван. На протяжении 28 дней, до выхода нового фильма режиссёра Ким Хан Мина «Битва в проливе Норян», фильм «Весна Сеула» был лидером по кассовым сборам в день выхода на экраны. «Битва в проливе Норян» - заключительная часть трилогии об адмирале Ли Сун Сине. В ней рассказывается о последней морской битве Имчжинской войны в проливе Норян 16 декабря 1598 года, в которой корейский флот под командованием Ли Сун Сина одержал внушительную победу над японскими захватчиками.