Число южнокорейских студентов в Китае резко сократилось

Photo : YONHAP News

Как сообщили 25 декабря в министерстве образования РК, численность южнокорейских студентов, аспирантов и стажёров, которые обучаются в высших учебных заведениях Китая, по состоянию на 1 апреля текущего года составило 15.857 человек. Это на 6,5% меньше, чем в прошлом году, а также на 78,3% меньше по сравнению с 2017 годом, когда в Китае обучались 73.240 южнокорейцев. В нынешнем году в Китае обучаются 12,9% общего числа южнокорейцев, обучающихся за границей. Это на 0,7% меньше, чем год назад, а также самый низкий показатель с 2004 года, когда он составлял 12,6%. По мнению экспертов, устойчивое падение интереса к обучению в Китае связано с экономическим спадом в этой стране, последствиями пандемии COVID-19, а также ухудшением отношения правительства РК к Китаю в целом.