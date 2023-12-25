Юн Сок Ёль: Защита безопасности граждан - важнейшая задача государства

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«Я молюсь за души тех, кто скончался, и произношу слова утешения скорбящим семьям. Я молюсь за выздоровление тех, кто был ранен в результате несчастных случаев». Об этом президент РК Юн Сок Ёль написал в своём аккаунте в социальной сети Facebook в ответ на серию несчастных случаев, произошедших 24-25 декабря, когда отмечался праздник Рождества. 25 декабря в результате пожара в жилом многоквартирном доме в сеульском муниципальном округе Тобон-гу два человека погибли и 36 человек получили ранения. 24 декабря от удара электрическим током погибли трое посетителей общественной бани в административном городе Сэчжоне. 10 человек пострадали в результате взрыва бытового газа в городе Тэчжоне. «Защита жизней и безопасности граждан является важнейшей задачей государства»,- подчеркнул Юн Сок Ёль. Он выразил надежду на то, что ответственные за предотвращение стихийных бедствий и обеспечение безопасности сделают всё возможное, чтобы защитить людей.